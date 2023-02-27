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НовостиПроисшествия27 февраля 2023 9:40

Полицейские ищут мужчину, который расплатился чужой картой в аптеке Липецка

Неизвестный был в синей куртке и с черным рюкзаком
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Полицейские ищут мужчину, который расплатился чужой картой в аптеке Липецка

Полицейские ищут мужчину, который расплатился чужой картой в аптеке Липецка

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке полицейские разыскивают мужчину, который расплатился чужой банковской картой. Это произошло 18 февраля в одной из аптеке города.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, на вид неизвестному 40 лет, среднего телосложения. Рост около 170 сантиметров. Он был в синей куртке, черной шапке, джинсах и кроссовках. За спиной - черный рюкзак.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о событии или личности подозреваемого, просят позвонить в отдел полиции №5. Телефон 48-00-02, либо 02.

Полицейские ищут мужчину, который расплатился чужой картой в аптеке Липецка

Полицейские ищут мужчину, который расплатился чужой картой в аптеке Липецка

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Напомним, что в Усмани завели уголовное дело на 16-летнего подростка. Его подозревают в сбыте наркотиков. Вечером 16 февраля юноша разместил «закладку» массой 0,98 грамма, что считается значительным размером. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.