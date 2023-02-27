Сигнал «Внимание всем!» МЧС проверит в Липецкой области 1 марта

В Липецке проверят системы оповещения Фото: Архив "КП"

В Липецкой области 1 марта проверят готовность систем оповещения. В этот день в 10.43 в регионе включатся электросирены. Из уличных громкоговорителей прозвучит сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». Также перехватят эфирные каналы теле- радиовещания.

- Целью проверок является отработка своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, - прокомментировали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Липчан просят не пугаться и сохранять спокойствие. Проверки плановые. Напомним, что ранее системы оповещения проверяли в ноябре прошлого года. Тогда не все жители областного центра услышали сирены.