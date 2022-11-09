В администрации Липецкой области обсудят слабую слышимость сигнала "Внимание всем!" Фото: Юлия КЛЮЕВА

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов прокомментировал проверку систем оповещения в Липецке. Напомним, утром 9 ноября в областном центре завыли сирены. Однако, некоторые липчане не услышали сигнал "Внимание всем!".

- Люди пишут, что в ряде районов слышно было плохо, а где-то и совсем сирен не услышали, - написал в своем телеграм-канале глава региона. - Эти вопросы поднимем и разберём в завершение дня на подведении итогов. Для этого учения и проводятся.

В пресс-службе регионального МЧС России отметили, что цель проверки - обнаружить проблемы в системе и решить их. Районы, где не было слышно сигнала, возьмут на контроль. Напомним, что в эту среду также эвакуируют детские сады, школы, учреждения здравоохранения, культуры и спорта.