В Липецке продлили переходный период для передачи данных о счетчиках горячей воды Фото: Юлия КЛЮЕВА

Показания о расходе горячей воды за февраль в «РВК-Липецк» передаст «Квадра». В водоканале продлили переходный период, за который липчане должны предоставить организации копии документов на счетчики. Как сообщили в пресс-службе мэрии, абонентам, которые не передали данные, плату за водоотведение рассчитают из фактического расхода воды.

Напомним, с февраля показания счетчиков холодной и горячей воды следует направлять в «РВК-Липецк» . Там теперь будут рассчитывать плату за услугу водоотведения.

Кстати, в среду 1 марта в Липецкой области проверят системы оповещения. В 10.43 завоют сирены и из громкоговорителей прозвучит сигнал «Внимание всем!». Липчан просят сохранять спокойствие. Подробности здесь.