Во время проверки систем оповещения в Липецкой области сирены включать не будут Фото: Архив "КП"

В Липецкой области во время проверки систем оповещения 1 марта не будут включать громкоговорители. Сирены и сигнал «Внимание всем!» не прозвучит из устройств на улицах региона. Как объяснили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, это никак не повлияет на обследование работоспособности системы.

Напомним, в среду в 10.43 проверочным сигналом перехватят эфирные каналы теле- и радиовещания. Цель мероприятия - отработать ситуацию, в которой до населения нужно донести информацию об опасностях. Все действия - плановые. Жителей региона просят сохранять спокойствие.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов.