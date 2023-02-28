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НовостиПроисшествия28 февраля 2023 16:23

В Липецке ФСБ, УМВД и Интерпол задержали 18-летнего педофила из Узбекистана

Его обвиняют в изнасиловании девочки
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке ФСБ, УМВД и Интерпол задержали 18-летнего педофила из Узбекистана

В Липецке ФСБ, УМВД и Интерпол задержали 18-летнего педофила из Узбекистана

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке задержали 18-летнего гражданина Республики Узбекистан, обвиняемого в изнасиловании девочки до 14 лет. Его поймали сотрудники уголовного розыска регионального УМВД, оперативники областного ФСБ и Интерпол.

С декабря 2022 года педофил находился в розыске. После проверочных мероприятий злодея экстрадируют в Узбекистан, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. Там его ждет уголовное наказание в соответствии с законодательством страны.

Напомним, что в Липецком районе полицейские задержали угонщика автомобиля. Пьяный мужчина после свадебного застолья сел в чужую машину и уехал. Когда ВАЗ заглох в логу, водитель уснул прямо в салоне. Правоохранители нашли его на заднем сидении. Подробности здесь.