Пьяный житель Липецка угрожал убить жену бейсбольной битой из-за развода Фото: Архив "КП"

В Липецке задержали мужчину, который угрожал убить жену бейсбольной битой. О скандале в полицию сообщили соседи дома по улице Московской. Они рассказали, что из квартиры слышны крики и женщина просит о помощи.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские прибыли по указанному адресу. У 26-летнего липчанина отобрали биту. 33-летняя супруга пояснила, что они разводятся. Пьяный злодей пришел к ней в квартиру, размахивал битой и угрожал убить.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание по статье - до 2 лет лишения свободы.

Напомним, что в Липецке будут судить владельцев медклиник, которые обманывали пациентов и навязывали им кредиты на лечение. Подробности здесь.