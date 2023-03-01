Весной с улиц Липецка вывезут 3,8 тысяч тонн мусора за 3 миллиона рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

Весной с улиц Липецка планируют вывезти более 3,8 тысяч тонн мусора. В управлении главного смотрителя через торги определили фирму, которая займется уборкой нелегальных свалок. Организация уже не в первый раз выигрывает аукцион. Как сообщили в пресс-службе мэрии, нареканий к работе подрядчика ранее не было.

Согласно техническому заданию, фирме нужно ликвидировать несанкционированные свалки с улиц города. Стоимость контракта - почти 3 миллиона рублей. Расчистить областной центр от мусора нужно до конца весны. График и адреса свалок предоставят специалисты управления главного смотрителя.

Напомним, что жители сел Липецкого района выступили против строительства экотехнопарка в Стебаево. Липчане провели митинг, но на этом останавливаться не собираются. Подробности здесь.