Пьяный житель Липецка украл контейнер с шашлыком и 500 рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке неизвестный похитил контейнер с шашлыком за 1 500 рублей и еще 500 рублей. Кража всеми любимого блюда случилась на улице Карла Маркса.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался безработный 36-летний житель областного центра. По словам липчанина, в ту ночь он был пьян. Мужчина решил проникнуть в торговый павильон. Он отогнул пластиковую входную дверь и вытащил из помещения шашлык и деньги.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье - до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что в Липецке за серию ложных звонков об угрозах взрывов будут судить рецидивиста. Злодей сообщал в экстренные службы о якобы заложенных бомбах в домах и торговых центрах. Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы.