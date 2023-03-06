Первых тройняшек 2023 года выписали из роддома в Липецке Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В понедельник 6 марта в Липецке из перинатального центра выписали тройняшек Екатерину, Ксению и Таисию. Встречать маму Татьяну с дочками в роддом приехали папа с почти 3-летним сынок и родственники. Напомним, малышки появились на свет в начале февраля.

Вот оно - долгожданное воссоединение семьи. Медики вынесли три красных конвертика и бережно передали родителям.

- Очень волнительно, - только и смог вымолвить отец Роман, который от счастья, видимо, потерял дар речи. А старший брат расцеловал каждую сестренку и пообещал маме, что будет качать их в коляске.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, липчанам вручили 1,2 млн рублей. Такая сумма - меры поддержки для семей, в которых рождаются трое и более детей. Многодетные родители планируют потратить деньги на улучшение жилищных условий