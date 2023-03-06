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НовостиПроисшествия6 марта 2023 13:33

Житель Красноярского края отправится на 15 лет в колонию за нарколабораторию под Липецком

Липецкий областной суд признал его виновным в совершении преступления
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Фото объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области.

Фото объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области.

Фото: с сайта

В Липецком областном суде огласили приговор организатору нарколаборатории из Красноярского края. Его признали виновным по ч.5 ст.228.1 УК РФ «Незаконное производство наркотических средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». 42-летнему подсудимому дали 15 лет колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Напомним, что в январе 2020 года он вместе со знакомым купил участок в Становлянском районе. Деньги мужчины получили от неизвестных, которые связывались с ними в мессенджерах. Там они производили наркотики. Запрещенные вещества злодеи распространяли через закладки. В сентябре 2021 года к ним нагрянули сотрудники УФСБ области. Они изъяли 136 кг наркотиков.