В Липецке пропал 45-летний мужчина в черной куртке Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецке ищут 45-летнего мужчину в черной куртке. Ахмылин Александр Геннадьевич пропал больше недели назад. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», с 23 февраля о его местонахождении ничего не известно. Волонтерам нужна помощь добровольцев.

Приметы: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза серые.

Был одет: черная куртка и черная шапка.

Просьба ко всем, кто видел Александра Ахмылина или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - «ЛизаАлерт» или "112" - экстренные службы.

Напомним, продолжаются поиски 60-летнего Романова Ивана Яковлевича. Он пропал 16 февраля в Задонске. Подробности здесь.