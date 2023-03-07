Пьяный охранник угнал «УАЗ» с территории предприятия в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке завели уголовное дело на 33-летнего мужчину, который угнал «УАЗ». Липчанин работает охранником предприятия в районе Сокола. В ночь с 3 на 4 марта он, выпив, уехал на автомобиле фирмы.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, подозреваемый катался по городу, пока его не остановили сотрудники ДПС. Мужчина и ранее садился за руль в нетрезвом состоянии. За это его привлекали и к административной, и к уголовной ответственности, но выводов он не сделал.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что в областном центре будут судить организатора азартных игр. Подробности здесь.