Под Липецком накажут безработного мужчину за ложное сообщение о минировании домов

Безработный попал под уголовную статью за ложное сообщение о минировании домов под Липецком Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области за ложное сообщение о минировании на 33-летнего мужчину завели уголовное дело. В конце февраля неизвестный позвонил по номеру «112» и сообщил о бомбах, заложенных в домах села Троекурово.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, по указанным адресам выехали экстренные службы, но сведения об акте терроризма не подтвердились. Оперативники установили личность «шутника». Им оказался безработный местный житель. Он пояснил, что когда звонил, был пьян.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Максимальное наказание по статье – до 3 лет принудительных работ.

Напомним, что в Липецке пьяный охранник угнал с предприятия «УАЗ» и поехал на нем кататься по городу. В разгар веселья его остановили сотрудники ДПС. Теперь липчанину грозит до 5 лет тюрьмы.