Холодную воду отключат на 4 улицах Липецка в среду 8 марта Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 8 марта в некоторых районах Липецка отключат холодную воду. Сети будут ремонтировать специалисты. Из-за этого липчанам ограничат ресурс.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители в районе Сокола: улицы Газина, 2; Студеновская, 197а; площадь Заводская, 1ст1, 3. На этот же период времени краны пересохнут по улице Пестеля, 34, строение 34, 36.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Газина, 2; Пестеля, 34. Горожанам приносят извинения за временные неудобства. Подробности об отключениях можно узнать по телефонам: *175, 236-175. Напомним, что с 15 марта номер контакт-центра компании в областном центре изменится. Подробности здесь.