Жители Липецка получили на 8 Марта посылки с предметами, похожими на боеприпасы

Взрывчатых веществ в посылках не обнаружили Фото: Юлия КЛЮЕВА

В праздник 8 Марта жители Липецка получили пугающие посылки от неизвестных. В них были предметы, похожие на боеприпасы, а также записки с угрозами. Посылки доставляли курьеры.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, нежданные «подарки» обследовали спецслужбы. К счастью, взрывчатых веществ эксперты не нашли. И все же липчан просят быть бдительными и не принимать посылки от неизвестных отправителей. Также жителям Липецкой области напоминают, что при обнаружении подозрительных предметов следует звонить по номеру «112». Вблизи таких находок нельзя пользоваться техническими приборами и телефонами.

Напомним, что утром 9 марта липчан напугали громкие хлопки. Некоторые предположили, что сработали системы ПВО. Но в региональном правительстве опровергли эту информацию.