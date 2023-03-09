Женский взгляд: 8 марта, цветы и финансовая независимость

Цветы, безусловно, радуют, но в топ подарков, по мнению дам, не входят.

83% женщин и 58% мужчин высказались за финансовую независимость представительниц прекрасного пола - таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более ста тысяч человек, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) к Международному женскому дню. А вот касательно подарков, прекрасная половина призналась, что лучший подарок к празднику - любовь и внимание, а уже потом цветы, деньги, украшение и прочее. Среди мужчин безоговорочный лидер в топе подарков дамам на 8 марта – цветы.

Женщины считают своей главной социальной ролью материнство, а мужчины - роль женщины как жены и хранительницы семейного очага. Детально топ женских ответов выглядит так: 51% - материнство, 32% - роль жены и хранительницы семейного очага, 8% - профессионалы в своем деле и лишь 5% - музы, источника красоты. Мужчины же на первое место ставят роль жены и хранительницы семейного очага (48%), затем идут материнство (40%), роль музы, источника красоты и вдохновения (7%) и профессиональная карьера (4%).

Любопытно, что 46% опрошенных россиянок считают себя идеальной женщиной. Выше всего себя оценивают жительницы Центрального и Южного федерального округа. Главным же качеством в женщине большинство респондентов - 73% дам и 88% мужчин - назвали верность и порядочность.