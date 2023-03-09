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НовостиПроисшествия9 марта 2023 9:11

В Липецке показали муляжи гранат и угрозы в посылках к 8 Марта

Такие «подарки» получили липчане от неизвестных в Международный женский день
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке показали муляжи гранат и угрозы в посылках к 8 Марта

В Липецке показали муляжи гранат и угрозы в посылках к 8 Марта

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецке показали, как выглядели посылки с муляжами гранат и записками с угрозами. Напомним, такие «подарки» получили некоторые липчане на 8 Марта. Их доставляли курьеры. В подарочной коробке был спрятан сюрприз – предметы, похожие на боеприпасы.

Посылки проверили сотрудники спецслужб. К счастью, взрывчатых веществ они не обнаружили. В пресс-службе регионального правительства отметили, что ситуация находится под контролем. Правоохранители области организовали проверочные мероприятия.

Липчан просят быть бдительными, не принимать посылки от неизвестных отправителей, а также не трогать подозрительные предметы в общественных местах. При их обнаружении звонить на единый номер вызова экстренных служб «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.