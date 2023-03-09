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НовостиОбщество9 марта 2023 9:20

Под Липецком простились с погибшим в СВО на Украине старшим лейтенантом Иваном Позняковым

Военнослужащему посмертно присудили Орден Мужества
Алина ПАЛАГИНА
Фото со страницы главы администрации Добровского района Анатолия Попова

Фото со страницы главы администрации Добровского района Анатолия Попова

Фото: из соцсетей

В Добровском районе под Липецком простились со старшим лейтенантом Иваном Позняковым. Военнослужащий погиб 24 февраля в ходе СВО на Украине. Об этом в социальных сетях сообщил глава районной администрации Анатолий Попов.

– Он выбрал опасную и мужественную профессию. И, невзирая на опасность, он не нарушил присягу и пал смертью храбрых. Он настоящий герой, а герои не умирают, они навсегда остаются в наших сердцах, – отметил Анатолий Попов.

Бойцу посмертно присудили Орден Мужества.

Напомним, в данковской школе №2 открыли памятную доску в честь участника спецоперации Алексея Кожемякина. 22 февраля к мемориалу возложили цветы родственники, учителя и ученики. Младший сержант участвовал в антитеррористической операции в Чечне. На СВО отправился добровольцем.