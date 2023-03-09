Под Липецком простились с погибшим в СВО на Украине старшим лейтенантом Иваном Позняковым

Фото со страницы главы администрации Добровского района Анатолия Попова Фото: из соцсетей

В Добровском районе под Липецком простились со старшим лейтенантом Иваном Позняковым. Военнослужащий погиб 24 февраля в ходе СВО на Украине. Об этом в социальных сетях сообщил глава районной администрации Анатолий Попов.

– Он выбрал опасную и мужественную профессию. И, невзирая на опасность, он не нарушил присягу и пал смертью храбрых. Он настоящий герой, а герои не умирают, они навсегда остаются в наших сердцах, – отметил Анатолий Попов.

Бойцу посмертно присудили Орден Мужества.

Напомним, в данковской школе №2 открыли памятную доску в честь участника спецоперации Алексея Кожемякина. 22 февраля к мемориалу возложили цветы родственники, учителя и ученики. Младший сержант участвовал в антитеррористической операции в Чечне. На СВО отправился добровольцем.