Замдиректора интерната под Липецком начислила педагогам зарплату за несуществующие занятия Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области завели уголовное дело на замдиректора школы-интерната. Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями – ч.1 ст.285 УК РФ. По предварительным данным, женщина начислила зарплату за занятия, которых не было.

По данным следствия, в спецшколе Усмани для кружков «Мир в объективе» и «Роботехника» в рамках нацпроекта закупили оборудование. Однако, занятия не проводились. Замдиректор не сообщила об этом администрации школы, хотя начислила зарплату педагогам фотогружка и робототехники – 50 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, преступление выявили с пресекли совместно с прокуратурой Липецкой области. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Напомним, что в Липецке будут судить мужчину, который зарезал друга во время пьянки. Подробности здесь.