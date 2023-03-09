Под Липецком директор сдал оборудование водоканала в металлолом Фото: Пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

В Липецкой области завели уголовное дело на бывшего директора МУП «Краснинский водоканал». Экс-начальника подозревают в растрате вверенного имущества - ч.3 ст.160 УК РФ.

По предварительным данным, мужчина сдал в металлолом оборудование, находящееся в здании компрессорной доочистки сточных вод. Оно входит в комплекс очистных сооружений. Расследование продолжается.

- Ход расследования поставлен прокуратурой района на контроль, - добавили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, что в Усмани замдиректора школы-интерната подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Она начислила педагогам фотокружка и робототехники зарплату за занятия, которые не проводились. Сумма выплат - 50 тысяч рублей. Преступление выявили сотрудники регионального СКР и областной прокуратуры. Подробности здесь.