В колонию Липецка с помощью квадрокоптера пытались доставить телефоны Фото: Пресс-служба УФСИН по Липецкой области

В исправительную колонию №6 Липецка с помощью квадрокоптера неизвестные хотели доставить мобильные телефоны. Как сообщили в пресс-службе регионального УФСИН, эту попытку пресекли.

На участке внутренней запретной зоны сотрудники нашли упавший дрон с прикрепленным свертком. В нем и лежали мобильники. Проводится проверка.

Это уже четвертый случай, когда неизвестные пробовали передать в колонию запрещенные предметы с помощью технических средств. Предыдущие инциденты произошли в 2018, 2019 и 2020 годах.

Напомним, что жителю Липецкой области, который призывал избивать полицейских и хранил наркотики, дали 2 года условно. Мужчина снял ролик, в котором побуждал нападать на правоохранителей, и выложил его в интернет. Подробности здесь.