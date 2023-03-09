Под Липецком рецидивист вымогал у подруги деньги за интимные фото и переписку

Девушка испугалась и перечислила злодею 15 тысяч рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

У 25-летней жительницы Липецкой области за интимные фото и переписку вымогали деньги. Она обратилась с заявлением в отдел полиции по Добринскому района. Оказалось, что девушке не дает покоя интернет-знакомый. 1 февраля он написал ей, что выложит на всеобщее обозрение личные снимки и сообщения. Чтобы этого не случилось, она перевела ему 15 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские задержали злодея. Им оказался безработный неоднократно судимый 21-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.163 УК РФ «Вымогательство». Максимальное наказание по статье – до 4 лет лишения свободы.

Напомним, что неизвестные с помощью квадрокоптера пытались доставить сотовые телефоны в колонию Липецка. Подробности здесь.