Прокуратура начала проверку после порыва на Папина в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Прокуратура Октябрьского района начала проверку после порыва на Папина в Липецке, из-за которого жители 16 улиц остались без воды. Напомним, трубу прорвало у дома №17 в четверг 9 марта.

- В ходе проверки дадут правовую оценку соблюдению законности в деятельности ресурсоснабжающей организации при ликвидации аварии, - прокомментировали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Трубопровод был поврежден в двух местах. На месте работали 2 бригады специалистов и 6 машин спецтехники. По данным пресс-службы РВК-Липецк, в некоторых домах, колледжах и в роддоме воду дали еще вечером 9 марта. Работы завершились ночью 10 марта. Тогда и в оставшихся домах появился ресурс.

В течение дня траншею засыплют.