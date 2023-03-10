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НовостиОбщество10 марта 2023 9:17

Жители Липецкой области нашли в поле колпак двигателя гиперзвуковой ракеты

В пресс-службе правительства региона сообщили, что конструкция не опасна для окружающих
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Жители Липецкой области нашли в поле колпак двигателя гиперзвуковой ракеты

Жители Липецкой области нашли в поле колпак двигателя гиперзвуковой ракеты

Фото: принтскрин видео.

Жители Липецкой области нашли в поле Добровского района металлическую конструкцию. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, это был колпак двигателя ракеты. Их устанавливают на заднюю часть аппарата, чтобы защитить двигатели во время полета на сверхзвуковых скоростях. При запуске он падает на землю и не опасен для окружающих.

- Похожий кожух используется на гиперзвуковых ракетах «Кинжал», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что рано утром 9 марта жители Липецка, Лебедянского, Данковского и Чаплыгинского районов услышали громкие хлопки. Некоторые предположили, что сработала система ПВО. Но в областном правительстве опровергли догадки, сказав, что скорее всего липчане услышали звук от пролетающих самолетов.