Жители Липецкой области нашли в поле колпак двигателя гиперзвуковой ракеты Фото: принтскрин видео.

Жители Липецкой области нашли в поле Добровского района металлическую конструкцию. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, это был колпак двигателя ракеты. Их устанавливают на заднюю часть аппарата, чтобы защитить двигатели во время полета на сверхзвуковых скоростях. При запуске он падает на землю и не опасен для окружающих.

- Похожий кожух используется на гиперзвуковых ракетах «Кинжал», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что рано утром 9 марта жители Липецка, Лебедянского, Данковского и Чаплыгинского районов услышали громкие хлопки. Некоторые предположили, что сработала система ПВО. Но в областном правительстве опровергли догадки, сказав, что скорее всего липчане услышали звук от пролетающих самолетов.