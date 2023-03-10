Липецк вошел в топ городов по кредитованию предпринимателей

.

Как гласит статистика от банка «Открытие», вошел Липецк в топ-5 регионов-лидеров центральной части страны по показателям кредитования предпринимателей. Также в первую пятерку по данному показателю вошли Ярославль, Воронеж, Тверь и Белгород.

За 2022 год предприниматели в субъектах Центральной России получили кредитов на сумму более 24,7 миллиарда рублей - на 32% больше чем годом ранее. В целом же портфель кредитов малому и среднему бизнесу достиг 25,3 миллиарда рублей. Это +16% по отношению к 2021 году, подчеркивают эксперты банка.