Жителя Липецка осудят за нападение с топором на бывшую жену и ее любовника Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить 34-летнего мужчину, который напал с топором на бывшую жену и ее любовника при ребенке. Его обвиняют в совершении преступления по ч.3 ст.30, п. «а» ч.2 ст.105 Ук РФ «Покушение на убийство двух или более лиц».

По данным следствия, липчанин увидел в соцсетях фото экс-супруги с незнакомцем и решил отомстить. Вечером 16 августа прошлого года он пришел в район, где женщина арендовала квартиру. Злодей увидел ее на улице 9 микрорайон в компании с 34-летним мужчиной.

Изверг ударил его топором по голове. Затем на глазах совместной дочери начал расправляться с ненавистной бывшей. Он ударил ее около 4 раз, в том числе по голове и в грудь. На крики сбежались прохожие. Они остановили мужчину и вызвали скорую пострадавшим. К счастью, их удалось спасти. Причиненный вред здоровью эксперты оценили как тяжкий.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, липчанин признал вину частично, убеждая, что не собирался убивать парочку. Однако, доказательства говорят об обратном. Материалы уголовного дела передали в суд.