Из-за паводка уберут понтонный мост через реку Дон в селе под Липецком

В Липецкой области перекрыли движение через понтонный мост у села Замятино Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

В Липецкой области из-за весеннего паводка закрыли движение по понтонному мосту через реку Дон. Речь идет о переправе у села Замятино Задонского района.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта в пятницу 10 марта, из-за разлива реки мост уберут. Объехать его можно будет по автомобильным дорогам Задонск-Алексеевка и Ольшанец-Каменка.

Напомним, что проезд для машин закрыли у деревни Засновка Задонского района - в реке Снова на полметра поднялась вода. В пресс-службе регионального правительства отметили, что село не отрезано от «большой земли». Скорая и пожарные могут добраться до пункта назначения со стороны села Сцепное. Также размыло переправу в Аргамач-Пальне в Елецком районе.