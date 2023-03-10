68-летний пенсионер из Липецка украл из аптеки лекарства на 4560 рублей Фото: принтскрин видео.

В конце февраля в Октябрьском округе Липецка обокрали аптеку. Из зала вынесли лекарства на сумму 4 560 рублей. Подозреваемый попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские установили личность злодея. Им оказался 68-летний пенсионер из областного центра. Он сделал заказ в аптеке и, когда фармацевт отвлеклась, взял со стеллажа коробки с препаратами.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье – до 2 лет лишения свободы.

Напомним, что в Липецке будут судить мужчину, который напал с топором на экс-супругу и ее любовника. Ужасающая сцена развернулась на глазах их совместного ребенка. К счастью, пострадавшие выжили. Подробности здесь.