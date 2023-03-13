В Липецкой области остаются подтопленными 22 участка дорог Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

По состоянию на 7.00 утра 13 марта в Липецкой области остаются подтопленными 1 низководный мост, 22 участка дорог и ряд придомовых территорий. Также убрали одну понтонную переправу.

По данным пресс-службы регионального правительства, воду откачали с 3 участков в Липецке, 3 приусадебных территорий в Лебедяни. От воды освободили несколько объектов в Лев-Толстовском, Липецком, Добринском, Чаплыгинском, Данковском и Долгоруковском районах.

Напомним, что 12 марта в селе Городки Данковского района заложницами весеннего паводка стали две женщины. Вода залила их дом, и они не смогли самостоятельно выбраться. На помощь пришли спасатели. Стоя по пояс в воде, они посадили жительниц в лодку и переправили их в безопасное место.