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НовостиПроисшествия13 марта 2023 7:49

Паводок в Липецкой области на 13 марта 2023 года: подтоплены 22 дороги

Также вода залила низководный мост и придомовые территории
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецкой области остаются подтопленными 22 участка дорог

В Липецкой области остаются подтопленными 22 участка дорог

Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

По состоянию на 7.00 утра 13 марта в Липецкой области остаются подтопленными 1 низководный мост, 22 участка дорог и ряд придомовых территорий. Также убрали одну понтонную переправу.

По данным пресс-службы регионального правительства, воду откачали с 3 участков в Липецке, 3 приусадебных территорий в Лебедяни. От воды освободили несколько объектов в Лев-Толстовском, Липецком, Добринском, Чаплыгинском, Данковском и Долгоруковском районах.

Напомним, что 12 марта в селе Городки Данковского района заложницами весеннего паводка стали две женщины. Вода залила их дом, и они не смогли самостоятельно выбраться. На помощь пришли спасатели. Стоя по пояс в воде, они посадили жительниц в лодку и переправили их в безопасное место.