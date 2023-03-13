Спасатели эвакуировали на лодке двух жительниц затопленного дома под Липецком

В Данковском районе залило дом Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В воскресенье 12 марта спасатели на лодке эвакуировали женщин из затопленного дома под Липецком. Заложницами стихии стали жительницы села Городки Данковского района. Одной – 39 лет, другой – 81 год. Из-за весеннего паводка залило дом – вода была по пояс.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, к ним на помощь пришли спасатели. Они, стоя в ледяной воде, посадили женщин в лодку и переправили их в безопасное место.

Напомним, что в выходные подтопило ряд районов в Липецкой области – 22 случая. Среди них – 15 участков дорог, в том числе мостов. Чаще всего это территории, расположенные в низинах, а также низководные переправы. В Лебедяни вода подошла к 23 домам. В Липецке – к 3.