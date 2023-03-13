Акция по борьбе с наркотиками началась в Липецкой области с 13 марта Фото: Алина ПАЛАГИНА

С 13 марта в Липецкой области началась общероссийская акция по борьбе с наркотиками «Сообщи, где торгуют смертью». Первый этап продлится до 24 марта, сообщает пресс-служба мэрии. Липчане могут рассказать о торговле наркотиками по номеру регионального УМВД: 36-91-60. Также сотрудники консультируют по вопросам лечения и реабилитации.

Акция проходит ежегодно. Жителей призывают не оставаться равнодушными к проблеме. Телефоны доверия будут транслировать на экранах города и в автобусах. Объявления развесят в Домах культуры, школах и университетах.

Напомним, в Липецке задержали рецидивиста с марихуаной. Сотрудники органов приехали к 55-летнему липчану, хранившему дома наркотики. Сначала мужчина угрожал правоохранителям ножами, а потом взялся за бензопилу. Стражам порядка пришлось вызывать подкрепление.