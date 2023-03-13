Пенсионерка провалилась под лед на реке Воронеж в Липецке Фото: УГПСС Липецкой области

В понедельник 13 марта в Липецке под лед провалилась пенсионерка. Несчастье случилось в пойме реки Воронеж со стороны села Сырское. Около полудня в службу «112» позвонили очевидцы и сообщили, что пожилая женщина тонет.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, на место оперативно прибыли спасатели. Они вытащили пенсионерку из воды, а также мужчину, который пытался помочь несчастной, но тоже провалился. Медики скорой оказали женщине экстренную помощь. С диагнозом «гипотермия» ее доставили в больницу. Оказалось, что липчанка спешила к внуку на день рождения.

Липчан просят не выходить на тонкий весенний лед. К тому же в областном центре действует постановление мэрии, которое запрещает это делать. За нарушение ограничения грозят штрафы.