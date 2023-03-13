Житель Липецка вымогал у девушки 30 тысяч рублей за интимные фото Фото: Юлия КЛЮЕВА

В отдел полиции Липецка обратилась 20-летняя девушка. Она сообщила, что неизвестный вымогал у нее деньги за интимные фото. Негодяй писал ей в соцсетях с 1 по 2 марта и требовал 30 тысяч рублей за сохранение тайны.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний житель областного центра. На липчанина завели уголовное дело по ч.1 ст.163 УК РФ «Вымогательство». Максимальное наказание по статье – до 4 лет лишения свободы.

Напомним, что под уголовную статью попала женщина, зарезавшая своего мужа. В тот трагичный момент супруги гостили у друзей и выпивали. Они поссорились и липчанка схватила нож. Она многократно ударила им в бедро возлюбленного. Подробности здесь.