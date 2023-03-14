15 тонн гуманитарной помощи собрали для жителей Мариуполя детсады и школы Липецка

Липчане собрали гуманитарный груз для жителей Мариуполя Фото: принтскрин видео.

Липецкие детские сады и школы собрали для жителей Мариуполя около 15 тонн гуманитарной помощи. Груз отправят в детдома, тяжелобольным пациентам и российским бойцам. На Донбассе уже получили первую партию – три тонны гумпомощи. Об этом в социальных сетях сообщила мэр города Евгения Уваркина.

Липчане подготовили продукты, предметы гигиены, моющие средства, инвалидные коляски, памперсы, одежду, лекарства и стульчики для кормления. Также горожане передавали посылки для родственников, оставшихся в Мариуполе.

Напомним, в селе Пушкино Липецкой области школьники сделали для бойцов СВО 800 наборов «сухого душа». Каждую субботу в школе проходит акция «День добрых дел». В ней участвуют и учителя, и воспитанники, и местные жители. В марте жители Добринского района планируют собрать 10 тысяч гигиенических наборов.