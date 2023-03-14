Воду в домах возле провала асфальта на Первомайской в Липецке дадут в 8 вечера Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

К концу дня в Липецке планируют завершить работы на месте промоины на улице Первомайская. Тогда же жителям домов №4 по площади Коммунальная и №4 по Первомайской обещают дать холодную воду - предварительно, в 8 часов вечера. А пока ее подвозят к месту отключения.

Напомним, утром 14 марта на проезжей части в районе стадиона «Металлург» провалился асфальт. Все из-за утечки на водоводе. Движение по участку ограничили – перекрыли две левые полосы. Кстати, в промоину попала легковушка. Инцидент с водителем в РВК-Липецк планируют урегулировать в досудебном порядке.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в первую очередь специалисты отремонтируют водовод диаметром 100 мм. Затем они засыплют провал песком и щебнем. Асфальт восстановят в ближайшие дни литой смесью. После по участку вновь поедут машины.