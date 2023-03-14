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НовостиПроисшествия14 марта 2023 12:30

Участковый попался на взятке в 50 тысяч рублей в отделе полиции под Липецком

Его задержали с поличным сотрудники службы собственной безопасности УМВД
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Участковый полиции попался на взятке под Липецком

Участковый полиции попался на взятке под Липецком

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области участковый попался на получении взятки. Сотрудники из службы собственной безопасности регионального УМВД задержали подозреваемого с поличным в самый кульминационный момент.

По данным следствия, вечером 13 марта полицейский, находясь в здании отдела в Ельце, получил от местной жительницы 50 тысяч рублей. За это он пообещал не привлекать ее к ответственности за кражу из магазина.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.290 УК РФ «Получение взятки в значительном размере». Решается вопрос об аресте подозреваемого. Следователи выясняют обстоятельства коррупционного преступления, собирают доказательства.

Напомним, что в Липецке будут судить рецидивиста, который ограбил и изнасиловал девушку в 2006 году. Подробности здесь.