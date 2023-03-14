Из-за аварий «Европейский» в Липецке подключат к запасной электроподстанции 15 марта

15 марта микрорайон «Европейский» подключат к резервной электроподстанции из-за аварийных отключений света Фото: Юлия КЛЮЕВА

15 марта, микрорайон «Европейский» в Липецке подключат к запасной электроподстанции. В этот вторник, 14 марта, на сессии горсовета депутаты обсудили проблему с электричеством в районе. Жители жаловались на постоянные отключения света. Причина тому – аварии на трансформаторах.

В минувшие выходные 3000 горожан более 12 часов сидели без электричества. Это значит, что в многоэтажках не работали лифты, отопление и водоснабжение. Более того, пять из восьми трансформаторов, снабжающих микрорайон «находятся под законом о банкротстве», сообщает пресс-служба горсовета.

Чтобы экстренное отключение не повторилось, специалисты подсоединят район к резервной распределительной подстанции ОДСК.

Напомним, в январе после аварийного отключения света в «Европейском» прокуратура провела проверку. Тогда административное наказание получили три сотрудника.