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НовостиОбщество14 марта 2023 12:50

Из-за аварий «Европейский» в Липецке подключат к запасной электроподстанции 15 марта

В выходные жители в очередной раз остались без света
Алина ПАЛАГИНА
15 марта микрорайон «Европейский» подключат к резервной электроподстанции из-за аварийных отключений света

15 марта микрорайон «Европейский» подключат к резервной электроподстанции из-за аварийных отключений света

Фото: Юлия КЛЮЕВА

15 марта, микрорайон «Европейский» в Липецке подключат к запасной электроподстанции. В этот вторник, 14 марта, на сессии горсовета депутаты обсудили проблему с электричеством в районе. Жители жаловались на постоянные отключения света. Причина тому – аварии на трансформаторах.

В минувшие выходные 3000 горожан более 12 часов сидели без электричества. Это значит, что в многоэтажках не работали лифты, отопление и водоснабжение. Более того, пять из восьми трансформаторов, снабжающих микрорайон «находятся под законом о банкротстве», сообщает пресс-служба горсовета.

Чтобы экстренное отключение не повторилось, специалисты подсоединят район к резервной распределительной подстанции ОДСК.

Напомним, в январе после аварийного отключения света в «Европейском» прокуратура провела проверку. Тогда административное наказание получили три сотрудника.