Под Липецком водитель утопил машину в реке Дон во время паводка

Во время паводка в Липецкой области водитель утопил машину Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецкой области во время паводка затопило машину. Легковушка практически полностью ушла под воду у деревни Селище Лебедянского района. Водитель зачем-то решил форсировать реку Дон. Несмотря на то, что участок затоплен не первый день, автомобилист двинулся вперед. Увы, реальность оказалась суровее, чем он думал.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, мужчина остался жив и здоров. Как быть с автомобилем – большой вопрос. По словам спасателей, вытащить транспорт будет непросто, так как там сильное течение и плавают льдины.

Напомним, что сотрудники МЧС спасли водителя и пассажирок машины, которую смыло с затопленного моста под Липецком. Легковушка застряла на залитой водой переправе у села Никольское Данковского района. Плывущая ледяная глыба врезалась в автомобиль и он перевернулся.