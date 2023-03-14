Уровень воды в реке Дон опустился на 60 см после паводка в Липецкой области

Василий Разумнов отчитался губернатору по ситуации с весенним разливом в Липецкой области Фото: принтскрин видео.

В Липецкой области уровень воды в реке Дон опустился на 60 сантиметров. Глава регионального ГУ МЧС Василий Разумнов отчитался губернатору по ситуации с весенним разливом. По его словам, пик уже прошел – вода начинает понемногу отступать.

Пока затопленными остались несколько мостов в Данковском районе. Подтопленные дома в Лебедяни подключили к теплу и электричеству, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Игорь Артамонов попросил спасателей подготовиться на случай, если уровень воды снова начнет подниматься.

Напомним, у деревни Селище водитель утопил машину. Дорогу в Лебедянском районе затопило во время паводка. Мужчина решил испытать удачу и не объезжать участок. Легковушка практически полностью оказалась в воде. Автолюбитель в порядке, а вот машину вытащить будет трудно.