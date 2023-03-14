150 тонн грунта убрали коммунальщики после зимы с улиц Липецка за неделю

За неделю коммунальщики вывезли с улиц Липецка около 150 тонн грунта Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Коммунальщики вывезли с улиц Липецка около 150 тонн грунт за неделю. На совещании с губернатором мэр Евгения Уваркина рассказала об уборке областного центра после зимы.

К работам приступили уже 2 марта. Дороги подметают «бродвеи» и уличные пылесосы. Несколько бригад и 20 тракторов вычищают с обочин и тротуаров наледь, грязь и песко-соляную смесь.

Специалисты планируют за месяц привести в порядок все основные дороги, сообщает пресс-служба регионального правительства. Когда потеплеет, в городе начнут мыть асфальт.

Липчане тоже смогут присоединиться к весенней уборке. Субботники начнутся с 1 апреля.

Напомним, 15 марта микрорайон «Европейский» подсоединят к запасной электроподстанции. Жители домов неоднократно оставались без света из-за аварий.