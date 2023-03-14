В молодежном парке Липецка построят ФОК с водными аттракционами и джакузи за 500 миллионов

Губернатор Игорь Артамонов и мэр Евгения Уваркина подписали соглашение с инвестором о строительстве ФОК за 500 млн Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецке до конца 2026 года построят физкультурно-оздоровительный комплекс за 500 миллионов рублей. В этот вторник, 14 марта, губернатор Игорь Артамонов и мэр Евгения Уваркина подписали соглашение с инвестором. В Молодежном парке появится центр с водными аттракционами, джакузи и детской игровой комнатой. Для посетителей также откроют 15 бань и саун, 4 бассейна, кабинеты массажа и кафе. Предприниматель рассчитывает на 1200 гостей в будние дни, 2500 – в выходные, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, в областном центре до конца года восстановят подъезды к семи поликлиникам и больницам. Дороги отремонтируют на пяти улицах – Московской, Меркулова, Политехнической, Белянского и Шкатова. Подрядчик обновит асфальт, установит новые ограждения и знаки, нанесет разметку.