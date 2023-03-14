Липецкая прокуратура проверяет случай с водителем, выкинувшим школьника из автобуса в лужу

Прокуратура Липецкой области проверяет случай с 11-летним школьником, которого водитель выкинул из автобуса в лужу Фото: Юлия КЛЮЕВА

Прокуратура Липецкой области проверяет случай с водителем, который выкинул 11-летнего школьника из автобуса в лужу. Послу публикации в СМИ правоохранители поручили коллегам в Ельце разобраться в случившемся.

Ведомство рассмотрит вопрос о моральной компенсации родителям мальчика, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Напомним, 13 марта в социальных сетях ельчанка поделилась историей, которая возмутила горожан. По словам женщины, водитель вытащил 11-летнего мальчика из автобуса и бросил в лужу. В комментариях поведение шофера назвали неадекватным. Мама школьника написала заявление в полицию. Ситуацию также прокомментировал мэр Ельца Евгений Боровских. Глава администрации отметил, что случай не останется незамеченным.