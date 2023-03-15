В Липецке арестовали рецидивиста, укравшего в церковной лавке 21 золотую цепочку

В Липецке будут судить рецидивиста, обворовавшего церковную лавку Фото: принтскрин видео.

В Липецке арестовали рецидивиста, обвиняемого в краже украшений, алкоголя и хищений из автомобилей. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в ноябре прошлого года 49-летний липчанин зашел в церковную лавку и спрятал в карман пальто 21 золотую цепочку. Их общая сумма – 259 тысяч рублей. Злодея задержали по горячим следам.

Полицейские выяснили, что он дважды обворовывал машины. Материальный ущерб составил 23 тысячи рублей. Также он украл из зала магазина бутылку виски за 6 300 рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением уже направили в суд. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, что с начала 2023 года мошенники обманули на сайте интим-услуг 7 жителей Липецкой области . Мужчины лишились 335 тысяч рублей. Подробности здесь.