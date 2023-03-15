Под Липецком спасли пьяного мужчину, прыгнувшего с моста в реку Дон

Под Липецком пьяный мужчина прыгнул с моста в реку Дон Фото: УГПСС Липецкой области

В Липецкой области спасатели достали из воды спрыгнувшего с моста мужчину. Во вторник 14 марта в Данкове пьяный неизвестный решил испытать судьбу и искупаться в Дону. 48-летний мужчина нырнул в ледяную воду прямо с моста.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, в это время неподалеку дежурили спасатели МПСС на водных объектах №4. К счастью, они оперативно отреагировали, и трагедии удалось избежать. Спасатели вытащили несчастного из воды, когда тот уже начал тонуть. Его отвезли в Данковскую центральную районную больницу.

Напомним, что в выходные сотрудники МЧС спасли троих человек, ставших заложниками весеннего паводка. Они застряли в машине на подтопленной переправе в Данковском районе. Проплывающая ледяная глыба ударила автомобиль и он перевернулся. Водитель и одна из пассажирок оказались в воде.