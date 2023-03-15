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НовостиОбщество15 марта 2023 12:54

Восемь дорог и два моста остаются затопленными во время паводка в Липецкой области

В регионе ввели режим повышенной готовности
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области остаются затопленными восемь дорог и два моста

В Липецкой области остаются затопленными восемь дорог и два моста

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В эту среду, 15 марта, спасатели сообщили, что в Липецкой области остаются затопленными восемь дорог и два моста. При этом, вода постепенно отступает. Сотрудники готовы к любым чрезвычайным ситуациям, отмечает пресс-служба регионального МЧС.

Напомним, из-за весеннего разлива в регионе ввели режим повышенной готовности. Указ подписал губернатор Игорь Артамонов. Специалисты установят дополнительные гидропосты, контролирующие уровень воды. Каждые три часа приборы будут передавать данные в МЧС. Также расчистят русла рек и водостоков. В области проверят работу ливневых канализаций, дренажных систем и водоотводов. Для жителей подготовят маршруты объезда подтопленных участков.