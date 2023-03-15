Из-за весеннего паводка в Липецкой области ввели режим повышенной готовности

Губернатор Липецкой области ввел режим повышенной готовности из-за весеннего паводка Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов ввел режим повышенной готовности из-за паводка. В этом году в регионе столкнулись с нетипичным весенним разливом, сообщает пресс-служба правительства. Реки сильно вышли из берегов. Тающий снег и дожди заполнили низины водой.

На затопленных дорогах появятся дополнительные гидропосты. Они будут отслеживать уровни воды и каждые три часа передавать информацию в МЧС. Если понадобится, спасатели засыплют участки землей. Таким способом искусственно повышают поверхность территорий.

Сотрудники регионального УГПСС с воздуха разведают места с большим риском подтопления. Главы районов вместе с управлением дорог и транспорта будут перекрывать опасные мосты и местные магистрали. Кроме того, для липчан подготовят маршруты объезда. Специалисты проверят ливневки, дренажные системы и водоотводы. Также расчистят русла рек и водостоков.

На вчерашнем совещании с губернатором, 14 марта, глава регионального ГУ МЧС Василий Разумнов сообщил, что пик весеннего разлива уже прошел. Паводок начинает понемногу отступать. Уровень воды в реке Дон опустился на 60 сантиментов.

Напомним, в Лебедянском районе спасатели вытащили из воды иномарку. Водитель утопил «Форд Фокус» в реке Дон. Мужчина решил испытать удачу и проехать по затопленной во время паводка дороге. К счастью, автолюбитель уцелел. А вот вытянуть машину оказалось непросто.