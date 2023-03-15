Свет отключат на 15 улицах в Липецке 16 марта

16 марта в Липецке отключат свет на 15 улицах Фото: Алина ПАЛАГИНА

В четверг, 16 марта, в Липецке отключат свет на 15 улицах. Рабочие будут ремонтировать электросети, сообщает пресс-служба мэрии.

С 8:00 до 16:00 без электричества останутся жители дома №9 на улице Загородная.

С 9:00 до 16:00 свет отключат в переулке Брянский и на улицах Тюленина и Любови Шевцовой, 1, 3а.

Также с 9:00 до 17:00 временно лишатся электроэнергии жители по адресам: улицы Виктора Музыки; Опытная; Космонавтов; Кривенкова, 28, 37, 41; Минская, 2а, 34, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65; Свиридова, 14, 34, 4, 6, 8, 8а; Стаханова, 56; шоссе Лебедянское; проезд Универсальный, 14.

С 14:00 до 17:00 свет отключат на улицах Гагарина и Балмочных.

За дополнительной информации обращайтесь по номерам: 8-800-220-0-220. Диспетчеры «Россети Центр» отвечают круглосуточно.

Напомним, 16 марта в областном центре отключат холодную воду на 23 улицах. Жители останутся без воды с 10 утра до 8 вечера.