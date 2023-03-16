На Механизаторов в Липецке сгорел светофор утром 16 марта

В Липецке на улице Механизаторов пожарные потушили горящий светофор Фото: Алина ПАЛАГИНА

Утром этого четверга, 16 марта, недалеко от Липецкого колледжа транспорта и дорожного хозяйства произошел пожар. На улице Механизаторов, 10 загорелся светофор.

Горожане позвонили диспетчерскую в 08:06. На место происшествия выехал один расчет МЧС – пламя площадью в один квадрат потушили.

– По прибытии пожарных на место, было обнаружено, что светофор горел открытым пламенем, – сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального МЧС.

К счастью, никто не пострадал. Угрозы распространения огня также не было. Предварительно, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

Напомним, 15 марта в Липецкой области произошло три ДТП с пострадавшими. В областном центре на улице Космонавтов в аварии пострадали 7-месячная и годовалая девочки.