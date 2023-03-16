Из-за порыва на Энергостроителей питьевую воду отключили на двух улицах Липецка 16 марта

Из-за порыва на Энергостроителей без воды остались жители домов на двух улицах в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот четверг, 16 марта, на двух улицах Липецка отключили питьевую воду из-за порыва на улице Энергостротелей, 4. Сейчас специалисты водоканала ремонтируют трубопровод.

Без воды остались жители домов на улице Энергостроителей, 13, 6, 7а, 12а, 4б и переулке Виноградный в частном секторе. Машина с водой приедет по адресу: переулок Виноградный, 16, сообщает пресс-служба «РВК-Липецк».

Отключение продлится до окончания работ. Сотрудники водоканала извиняются за предоставленные неудобства. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.

Напомним, также 16 марта холодную воду отключили на 23 улицах областного центра из-за плановых работ. Раздачу воды организовали по нескольким адресам.